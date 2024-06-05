Фермеры из Нидерландов, Бельгии, Польши и Германии в знак протеста против политики ЕС отправились в Брюссель

Фермеры пригнали трактора в Брюссель, чтобы выразить протест против зеленой политики

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

За несколько дней до выборов в Европейский парламент, которые состоятся 6-9 июня, фермеры из Нидерландов, Бельгии, Польши и Германии отправились в Брюссель, чтобы выразить протест против политики ЕС в области защиты окружающей среды, которая, по словам организаторов, подрывает конкурентоспособность европейских фермеров.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Участники акции требуют кардинально изменить "Зеленое соглашение" из-за его нереалистичности. Они осудили низкие цены на продовольствие, чрезмерное регулирование и соглашения о свободной торговле, из-за которых, по их словам, им трудно конкурировать с дешевым импортом.

Полиция насчитала около 500 тракторов.