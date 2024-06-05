Профсоюзы Нигерии требуют повысить минимальный уровень оплаты труда

Профсоюзы Нигерии начали бессрочную забастовку

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Профсоюзы Нигерии начали бессрочную забастовку из-за неспособности правительства согласовать новый размер минимальной заработной платы. Согласно данным 2019 года, минимальный размер зарплаты в месяц составлял в среднем 82.74 доллара.

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Это уже четвертая забастовка с момента вступления в должность президента Болы Тинубу в прошлом году.

В понедельник, 3 июня, бастующие закрыли национальную энергосистему и прервали авиасообщение по всей стране.

Профсоюзы нефтяников также пригрозили остановить добычу нефти, но глава нефтяного регулятора Нигерии Гбенга Комолафе заявил, что приняты экстренные меры.

Профсоюзы также настаивают на предоставлении льгот домохозяйствам и малому бизнесу.