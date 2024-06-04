Глава Гагаузии будет участвовать в ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум посетит глава Гагаузии

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Организаторы стенда "Молдавский двор" сообщили, что в сессии экономического форума в Санкт-Петербурге примет участие глава Гагаузии Евгения Гуцул. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Гагаузия — автономный регион в составе Молдавии, который обладает своей культурой, языком и традициями. В этом регионе проживает гагаузское население, которое имеет свою уникальную историю и образ жизни. Родной язык — гагаузский, однако по факту все общаются на русском языке. Гагаузия известна своими народными праздниками, кулинарными традициями (особенно блюдами из овощей и мяса) и народным искусством, включая вышивку, плетение и резьбу по дереву.

Во время работы молдавского стенда участники форума могут познакомиться с культурой, традициями и современной жизнью этого региона.