Показатели в угольной отрасли России стали ухудшаться. В связи с этим Минэнерго в поисках вариантов поддержки компаний этого сегмента. Об этом пишет "Коммерсант".
Одним из вариантов решения проблемы является ведение переговоров с китайскими партнерами. Вопрос касается обнуления импортных пошлин на российский уголь. Такая практика у китайских компаний уже существует — на уголь, ввозимый из Индонезии и Австралии, пошлины не действуют благодаря соглашениям о свободной торговле.
У Китая есть большой спрос на этот вид энергетического ресурса. И Россия способна обеспечить нужным объемом этого ресурса. Кроме того, транспортировка угля из России в Китай является удобной и экономически выгодной для обеих сторон.
В случае обнуления пошлин на российский уголь товарооборот может повыситься примерно на 150 млрд рублей в год.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.