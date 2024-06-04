Минэнерго России ищет варианты поддержки угольной отрасли

Российское Минэнерго предлагает добиваться у Китая обнуления пошлин на уголь

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Показатели в угольной отрасли России стали ухудшаться. В связи с этим Минэнерго в поисках вариантов поддержки компаний этого сегмента. Об этом пишет "Коммерсант".

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Одним из вариантов решения проблемы является ведение переговоров с китайскими партнерами. Вопрос касается обнуления импортных пошлин на российский уголь. Такая практика у китайских компаний уже существует — на уголь, ввозимый из Индонезии и Австралии, пошлины не действуют благодаря соглашениям о свободной торговле.

У Китая есть большой спрос на этот вид энергетического ресурса. И Россия способна обеспечить нужным объемом этого ресурса. Кроме того, транспортировка угля из России в Китай является удобной и экономически выгодной для обеих сторон.

В случае обнуления пошлин на российский уголь товарооборот может повыситься примерно на 150 млрд рублей в год.