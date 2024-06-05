Reuters: Фермеры из Франции и Испании выступают против недобросовестной конкуренции

Испанские и французские фермеры перекрыли дороги вдоль границы в Пиренейских горах

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Фермеры из Франции и Испании перекрыли дороги вдоль границы в Пиренейских горах в понедельник, 3 мая, в преддверии выборов в Европейский парламент в знак протеста. Они выступают против недобросовестной конкуренции (дешевый импорт продовольствия). Об этом пишет Reuters.

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В этом году фермеры ранее уже столкнулись с ростом издержек и налогов, бюрократической волокитой, чрезмерными экологическими нормами.

В преддверии выборов в ЕС, намеченных на 6-9 июня, французские и испанские фермеры использовали десятки тракторов, чтобы перекрыть по обе стороны границы шоссе AP-8 в Стране Басков и шоссе AP-7 в Каталонии.

По словам фермеров, акция протеста важна, так как сельское хозяйство находится в состоянии кризиса.

Между тем тысячи водителей грузовиков заблокированы на дорогах, порой не имеют даже возможности поесть и вынуждены наблюдать, как бастующие готовят паэлью.