Reuters: В Австралии уже на третьей птицефабрике обнаружен птичий грипп H7

На трех птицефабриках недалеко от Мельбурна введен карантин из-за вируса H7

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Высокопатогенный грипп птиц был обнаружен на третьей птицефабрике недалеко от Мельбурна. Об этом пишет издание Reuters.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Правительство штата Виктория сообщило, что вспышка не представляет опасности для потребителей продуктов птицеводства.

Сотни тысяч птиц уже были уничтожены после того, как в прошлом месяце на двух австралийских фермах был обнаружен птичий грипп. Третья ферма находится в нескольких километрах от первой. На всех трех фермах введен карантин с ограничениями на передвижение по прилегающим территориям.

С 1976 года в Австралии произошло девять вспышек высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI), все из которых были локализованы и ликвидированы. В последние годы другой штамм птичьего гриппа — H5N1 — распространился среди животных по всему миру. Этим вирусом также заразились три человека в Соединенных Штатах и один — в Австралии.