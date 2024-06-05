Высокопатогенный грипп птиц был обнаружен на третьей птицефабрике недалеко от Мельбурна. Об этом пишет издание Reuters.
Правительство штата Виктория сообщило, что вспышка не представляет опасности для потребителей продуктов птицеводства.
Сотни тысяч птиц уже были уничтожены после того, как в прошлом месяце на двух австралийских фермах был обнаружен птичий грипп. Третья ферма находится в нескольких километрах от первой. На всех трех фермах введен карантин с ограничениями на передвижение по прилегающим территориям.
С 1976 года в Австралии произошло девять вспышек высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI), все из которых были локализованы и ликвидированы. В последние годы другой штамм птичьего гриппа — H5N1 — распространился среди животных по всему миру. Этим вирусом также заразились три человека в Соединенных Штатах и один — в Австралии.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.