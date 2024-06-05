Bloomberg: В Персидском заливе формируется новая горячая точка для российской торговли

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США обеспокоены развитием тесного сотрудничества России и Омана

1:25
Экономика

В эти июньские дни в Северную столицу съезжаются представители стран-участников 27-го Петербургского международного экономического форума. Статус страны-гостя имеет и Оман, который иногда называют ближневосточной Швейцарией за его полезную роль в деликатных дипломатических спорах.

США обеспокоены развитием тесного сотрудничества России и Омана
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Российский президент Владимир Путин ранее уже отметил в ходе встречи с наследным принцем Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом, что Россия и Оман имеют хорошие перспективы для развития сотрудничества. Это и сфера туризма — из Москвы открыты прямые рейсы в Маскат, столицу султаната. А также другие направления — логистика, энергетика, продовольственное обеспечение, безопасность, строительство железных дорог.

Оман, как одна из стран Персидского залива, имеет важное стратегическое расположение за счет своих портов. США не может это не волновать. Побережье Омана стало местом для транспортировки российской нефти с судна на судно, которое направляется затем в Индию. Кроме этого, многие российские компании уже обосновались в Омане, родине сказочного персонажа Синдбада-морехода. В прошлом году объем взаимной торговли между странами вырос на 60%, а это более 400 миллионов долларов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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