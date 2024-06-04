Египет сократил поставки молодого картофеля в Россию

На прилавках магазинов появится ранний картофель с отечественных полей

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Картофель достаточно востребованный продукт в сетевых магазинах и на рынке. Поэтому в некоторых регионах России (Ставропольский край, Краснодарский край, Астраханская область) с продолжительным теплым летом снимают два урожая.

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Однако импорт также не исключен. Египет является основным поставщиком молодого картофеля.

В мае картофель подорожал на 25,6%. Цены подскочили из-за сокращения поставок из Египта. Дефицит продукта на рынке вызвал рост цен.

По словам исполнительного директора "Картофельного союза" Алексея Красильникова ситуацию могут исправить в ближайшие две недели поставки раннего картофеля из южных регионов России.