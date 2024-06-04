Египет сократил поставки молодого картофеля в Россию

Картофель достаточно востребованный продукт в сетевых магазинах и на рынке. Поэтому в некоторых регионах России (Ставропольский край, Краснодарский край, Астраханская область) с продолжительным теплым летом снимают два урожая.
Однако импорт также не исключен. Египет является основным поставщиком молодого картофеля.
В мае картофель подорожал на 25,6%. Цены подскочили из-за сокращения поставок из Египта. Дефицит продукта на рынке вызвал рост цен.
По словам исполнительного директора "Картофельного союза" Алексея Красильникова ситуацию могут исправить в ближайшие две недели поставки раннего картофеля из южных регионов России.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.