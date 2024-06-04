Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как опылять томаты и огурцы вручную
Появления кубиков не придется долго ждать. Упражнения для женщин на пресс с резинкой
Идеальный солнцезащитный крем: как выбрать и полюбить защиту от солнца?
Пряное запечённое филе трески: белое вино придаёт ему восхитительный аромат
Владимир Путин: спорт должен стать массовым,и бесплатным
В ТЦ в Москве произошла перестрелка, двое ранены
На Украине скоро закроют границы для всех, в том числе имеющим второе граданство
Парикмахер Жаворонкова поделилась секретом быстрого придания объема волосам
Дмитрий Песков: Владимир Путин не имел резиденции на Алтае
Египет сократил поставки молодого картофеля в Россию

На прилавках магазинов появится ранний картофель с отечественных полей

0:47
Экономика

Картофель достаточно востребованный продукт в сетевых магазинах и на рынке. Поэтому в некоторых регионах России (Ставропольский край, Краснодарский край, Астраханская область) с продолжительным теплым летом снимают два урожая.

На прилавках магазинов появится ранний картофель с отечественных полей
Фото: commons.wikimedia. org by Midori is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Однако импорт также не исключен. Египет является основным поставщиком молодого картофеля.

В мае картофель подорожал на 25,6%. Цены подскочили из-за сокращения поставок из Египта. Дефицит продукта на рынке вызвал рост цен.

По словам исполнительного директора "Картофельного союза" Алексея Красильникова ситуацию могут исправить в ближайшие две недели поставки раннего картофеля из южных регионов России.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши

В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.

Перед варкой пшено лучше обжарить: рассказываем, зачем это делать
Подкормки для максимального урожая огурцов
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Герань в доме: счастливая примета или примета несчастья?
Можно ли вывести пырей с огорода без химии
Появление САУ "Мальва" под Харьковом обнулит французские CAESAR Дмитрий Плотников Возвращение Ирана: Йемен повысил ставку в войне против Израиля и Запада Любовь Степушова Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Почему не стоит пить вчерашний чай: почему следует предпочесть свежезаваренный напиток
Как ухаживать за волосами: советы и факты для борьбы с выпадением, сухостью и перхотью
Эти 3 породы кошек абсолютно равнодушны к человеку: эксперты составили список
Эти 3 породы кошек абсолютно равнодушны к человеку: эксперты составили список
Последние материалы
В Москве разогнали ведьмин шабаш
В Грузии решили запретить пропаганду ЛГБТ
В Югорске мужчина засудил страховщика за отказ в расторжении договора
Starbucks Corporation хочет вернуть бренды в РФ
Водительское удостоверение можно будет предъявить при заселении в отель
Политолог Ищенко заявил, что вероятность начала ядерной войны велика
Для всех простых иностранцев Путин — борется с драконом
В США пытаются имитировать борьбу с нелегальной миграцией
ES&T: перечислены органы человека, где выявлен микропластик
Уильям Бёрнс прибыл на Ближний Восток лоббировать "мирный план Байдена"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников