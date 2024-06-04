Авиакомпания SAS терпит убытки из-за решения Евросоюза запретить полёты над Россией

Авиакомпания SAS понесла убытки после запрета полётов над РФ

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава авиакомпании SAS Анко ван дер Верфф объявил о существенных финансовых убытках из-за запрета на полёты над территорией России, введённого Евросоюзом.

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Это привело к необходимости увеличения времени полета на маршрутах из Европы в Азию с 2,5 до 3,5 часов, что сильно отразилось на деятельности авиакомпании. Повышенные цены на топливо и низкий курс шведской кроны усугубили ситуацию.

Гендиректор подчеркнул, что до введения запрета на полеты над Россией и начала конфликта на Украине присутствие SAS в Азии было гораздо более активным, в 3-3,5 раза выше. Это свидетельствует о серьёзных финансовых потерях, понесённых компанией за последнее время.