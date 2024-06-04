Стало известно, как садоводы могут не уплачивать налог с продажи своего урожая

Садоводы могут избежать налога с продажи урожая: узнайте как

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

При определённых условиях садоводы могут избежать уплаты налога с продажи своего урожая на рынках и ярмарках, рассказал депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в комментарии для "РГ".

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Чаплин отметил, что хотя огородники и садоводы предлагают продукты высокого качества, продажа таких продуктов считается получением прибыли, что обычно облагается налогами. Однако существует способ избежать этого.

Для освобождения от уплаты налога при продаже собственного урожая требуется выполнение определенных условий, пояснил Чаплин. Во-первых, посевная площадь земельного участка не должна превышать 50 соток, поскольку это максимальный размер, допустимый для личного подсобного хозяйства. Во-вторых, овощи или фрукты должны быть выращены лично садоводом или его семьёй, без привлечения наёмных работников.

Для подтверждения этих фактов, по словам Чаплина, можно предоставить справку от местной администрации или правления садоводческого некоммерческого товарищества.