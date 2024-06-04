Долгожданные изменения: курьеры и таксисты смогут получать пенсию и социальные выплаты

У людей, работающих через интернет-платформы, появится возможность получать пенсию, сообщил "Парламентской газете" один из авторов поправок, заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев.
Он отметил, что в трудовое законодательство будут внесены изменения, касающиеся таких профессий, как курьеры и таксисты.
Исаев объяснил, что предлагается законодательно закрепить условия, при которых исполнители, работающие на платформе и зарегистрированные в реестре, смогут открыть дело в Социальном фонде. Это позволит им перечислять средства на пенсию, больничные нужды и другие социальные нужды.
Депутат также подчеркнул, что поправка в трудовое законодательство предполагает создание реестра исполнителей заказов через интернет-платформы, что необходимо для обеспечения условий социального страхования.
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