Долгожданные изменения: курьеры и таксисты смогут получать пенсию и социальные выплаты

В Госдуме рассказали, как получить пенсию таксистам и курьерам

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

У людей, работающих через интернет-платформы, появится возможность получать пенсию, сообщил "Парламентской газете" один из авторов поправок, заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев.

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Он отметил, что в трудовое законодательство будут внесены изменения, касающиеся таких профессий, как курьеры и таксисты.

Исаев объяснил, что предлагается законодательно закрепить условия, при которых исполнители, работающие на платформе и зарегистрированные в реестре, смогут открыть дело в Социальном фонде. Это позволит им перечислять средства на пенсию, больничные нужды и другие социальные нужды.

Депутат также подчеркнул, что поправка в трудовое законодательство предполагает создание реестра исполнителей заказов через интернет-платформы, что необходимо для обеспечения условий социального страхования.