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Состояние российских миллиардеров выросло на $17,8 млрд с начала года

Кто из российских миллиардеров стал богаче в 2024 году

0:54
Экономика

С начала 2024 года общее состояние российских миллиардеров увеличилось на $17,8 млрд. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Кто из российских миллиардеров стал богаче в 2024 году
Фото: commons.wikimedia.org by epSos.de is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно информации агентства, больше всех разбогател Андрей Мельниченко, чьё состояние выросло на $6,28 млрд и достигло $25,1 млрд, что позволило ему подняться на 6-е место.

Первое место остаётся за Владимиром Потаниным с $31 млрд, хотя его капитал уменьшился на $54,4 млн. Вагит Алекперов ($27,4 млрд) и Владимир Лисин (НЛМК, $25,8 млрд) заняли второе и третье места соответственно.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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