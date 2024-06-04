Состояние российских миллиардеров выросло на $17,8 млрд с начала года

Кто из российских миллиардеров стал богаче в 2024 году

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала 2024 года общее состояние российских миллиардеров увеличилось на $17,8 млрд. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

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Согласно информации агентства, больше всех разбогател Андрей Мельниченко, чьё состояние выросло на $6,28 млрд и достигло $25,1 млрд, что позволило ему подняться на 6-е место.

Первое место остаётся за Владимиром Потаниным с $31 млрд, хотя его капитал уменьшился на $54,4 млн. Вагит Алекперов ($27,4 млрд) и Владимир Лисин (НЛМК, $25,8 млрд) заняли второе и третье места соответственно.