Новые налоговые правила угрожают самозанятым: как избежать потери дохода и социальных гарантий

Гатин: изменения в налоговом законодательстве не затронут самозанятых россиян

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Предстоящие изменения в налоговом законодательстве нашей страны не будут иметь серьёзного влияния на численность россиян, использующих специальный налоговый режим, сообщил в интервью NewsInfo.Ru управляющий партнер юридической компании "Закон и Налоги" Алексей Гатин.

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Гатин отметил, что самозанятые не могут нанимать людей в штат, поэтому они ограничены возможностью работать только самостоятельно и иметь доход не более 2,4 миллиона рублей в год. Для тех, кто ведёт бизнес с большими оборотами, например, фермерские хозяйства, самозанятость не является подходящей нишей.

Также Гатин отметил, что самозанятые уплачивают только налог на профессиональный доход, а обязательные платежи на пенсионное страхование для них не предусмотрены. Такие участники финансово-хозяйственной деятельности могут формировать пенсию самостоятельно, добровольно уплачивая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Социальный фонд России.

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков выразил мнение, что у самозанятых есть проблема с социальными взносами, так как они не платят отчисления в Социальный фонд России.

"Таким образом, до сих пор не решена проблема социальных гарантий самозанятых", — отметил он.

Хотя конкретных законодательных инициатив на этот счёт пока нет, эксперты полагают, что после 2028 года изменения в налоговом законодательстве и в формировании внебюджетных фондов (Соцфонда и ФОМС) могут стать актуальными.