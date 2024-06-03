Россия продолжает оставаться мировой лесной державой по площади земель лесного фонда

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В Рослесинфорге опровергли слухи о бедственном состоянии лесного фонда РФ

2:16
Экономика

В организации Рослесинфорг опровергли слухи о плохом состоянии российского лесного фонда.

В Рослесинфорге опровергли слухи о бедственном состоянии лесного фонда РФ
Фото: PublicDomainPictures.net by Yagan Z Dongobar is licensed under CC0 Public Domain

Сегодня лесное хозяйство РФ в цифрах выглядит следующим образом: лесом покрыто более половины территории страны (52,3%). Природное разнообразие включает 93 породы деревьев и кустарников, а на каждого россиянина приходится примерно по восемь гектаров леса.

Тем не менее, продолжается распространение одного из самых опасных мифов о российских лесных ресурсах. Говорят, что лес якобы воруют, выжигают площади для сокрытия вырубок, и поэтому лесов с каждым годом становится всё меньше.

Согласно данным Рослесинфорга о состоянии лесов на 2024 год, все "лесные" показатели демонстрируют положительную динамику. Среди критериев — характеристики площадей, назначение территорий, лесистость, породы и другие, всего более 100 позиций.

О том, что в российских лесах всё в порядке, свидетельствует и цифра естественного прироста древесины — 1 003,76 млн кубометров в год. Расчётный объём лесосеки, то есть древесины, которую разрешено заготавливать, составляет 726 млн кубометров в год.

Заготовка в таких количествах не наносит ущерба ни климату, ни биоразнообразию, ни почве. Таким образом, ни о каких непоправимых последствиях для экосистемы речи не идет.

Советник по информационной политике директора Рослесинфорга Ксения Богданова рассказала RuNews24, что за 2023 год площадь всех российских лесов увеличилась на 54,5 тыс. га, что эквивалентно целому городу, например, Самаре.

Она отметила, что лесной фонд растет буквально сам по себе. Также она упомянула, что за год площадь земель с густым лесом выросла на 84,5 тыс. гектаров, подчеркнув, что именно такой лес обеспечивает нас чистым воздухом и водой.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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