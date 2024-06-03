Экстренное повышение цен на газ: Европа на пороге энергетического кризиса

Цены на газ в Европе взлетели на 12%

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на газ в Европе выросли более чем на 12%, достигнув наивысшего уровня с декабря 2023 года из-за значительного сокращения поставок из Норвегии. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На пике стоимость июльских фьючерсов на газовом хабе TTF в Нидерландах достигла $439 за 1 тыс. кубометров. По состоянию на 15:13 мск стоимость фьючерсов снизилась до $419,07.

Поставки газа на британский терминал "Изингтон", куда поступает треть норвежского экспорта в Великобританию, полностью прекратились. Энергетическая компания Equinor проводит расследование причин сбоя. Возможно, потребуется ремонт участка трубопровода от месторождения Слейпнир до "Нихамне" и "Изингтона", сообщает Bloomberg.