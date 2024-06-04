В Америке начинается сезон ураганов: какие штаты могут пострадать сильнее всего

Америка может столкнуться с самым активным сезоном ураганов в своей истории

1:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Национальное управление океанических и атмосферных исследований прогнозирует от 17 до 25 ураганов со скоростью ветра 111 миль в час (179 км/ч) и выше.

Фото: www.weather.go by Полицейское управление Пунта-Горды is licensed under Public record

Риск, связанный с каждым округом в прошлом, определяется тем, как часто он подвергался стихийным бедствиям, и корректируется в зависимости от прогнозируемой интенсивности сезона

Наибольший риск связан с малонаселенными Эверглейдс во Флориде. Но исследование показывает, что вероятность сильного урагана в районе округа Майами-Дейд, где проживает 2,7 миллиона человек и находится имущество на сумму 426 миллиардов долларов, составляет 23%. Растущая стоимость страхования имущества является все более серьезной проблемой в Южной Флориде.

Беспокойство вызывает не только количество штормов, но скорость, с которой они развиваются.

После того, как в 2017 году ураган "Ирма" унес жизни 129 человек, законодательное собрание штата Флорида приняло закон, обязывающий дома престарелых иметь резервные генераторы. Однако в этом быстрорастущем штате проживает около 4,5 млн человек старше 65 лет. Лишь небольшая часть из них живет в домах престарелых. Чиновники также беспокоятся о новых жителях, не привыкших к планированию на случай ураганов.

А если добавить к этому президентские выборы? Сезон ураганов продлится до ноября. Шторм, который разразится в конце сезона, может помешать подготовке к выборам и голосованию на побережье. Это особенно важно в Джорджии, штате, где идут ожесточенная борьба, а также во Флориде и Северной Каролине, где преобладают республиканцы.