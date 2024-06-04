Мишустин сообщил, что страны ЕАЭС на 93% обеспечены продовольствием

Страны ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Армения) предпринимают ряд мер для обеспечения продовольственной безопасности своих граждан. Некоторые из них включают в себя:
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Развитие сельского хозяйства: страны ЕАЭС активно развивают сельское хозяйство и инвестируют в сельскохозяйственные технологии для увеличения производства продовольственных продуктов.
Поддержка малых и средних фермеров: государственные программы поддержки помогают малым и средним фермерам получить доступ к семенам, удобрениям и сельскохозяйственной технике.
Развитие собственного производства: страны ЕАЭС стимулируют развитие собственного производства продуктов питания для уменьшения зависимости от импорта.
Контроль качества продуктов: введение стандартов качества и проверок помогают обеспечить безопасность продуктов питания для потребителей.
Развитие сети продовольственных рынков: создание сети продовольственных рынков и магазинов позволяет гражданам получить доступ к свежим и качественным продуктам.
Страны ЕАЭС стремятся к сокращению зависимости от импорта продовольствия и повышению самообеспеченности населения.
По словам главы правительства РФ Михаила Мишустина уровень продовольственной обеспеченности за прошлый год составил 93%. В ближайшее время страны планируют нарастить производство зерновых, зернобобовых, молока и мяса.
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