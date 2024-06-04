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Аэропорт в Нижнем Новгороде совершал действия, противоречащие принципам конкуренции

Нижегородский аэропорт наказали за нарушение закона "О защите конкуренции"

1:14
Экономика

Нарушение закона "О защите конкуренции" означает совершение действий, которые противоречат принципам конкуренции и свободной рыночной экономики. Это может включать в себя такие действия, как монополизация рынка, ограничение свободы конкуренции, злоупотребление доминирующим положением на рынке, сговоры и ценовое давление на конкурентов и другие антиконкурентные практики. Нарушение закона о защите конкуренции может привести к штрафам, уплате компенсации, ликвидации организации или другим негативным последствиям

Нижегородский аэропорт наказали за нарушение закона "О защите конкуренции"
Фото: flickr.com by Mzximvs VdB is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Антимонопольная служба сделала вывод о том, что водители не могут отказаться от услуг парковки аэропорта без нарушения правил дорожного движения. Кроме того, в случае повторного въезда в зону посадки в течение часа с одной и той же машины взимается плата в размере 800 рублей.

Таким образом, услуги парковки были навязаны организацией. 

В ведомстве сообщили, что аэропорту было выслано предупреждение, однако оно не было принято во внимание. Регулятор возбудил дело против АО "Международный аэропорт Нижний Новгород" за нарушение антимонопольного законодательства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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