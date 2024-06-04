Аэропорт в Нижнем Новгороде совершал действия, противоречащие принципам конкуренции

Нижегородский аэропорт наказали за нарушение закона "О защите конкуренции"

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Нарушение закона "О защите конкуренции" означает совершение действий, которые противоречат принципам конкуренции и свободной рыночной экономики. Это может включать в себя такие действия, как монополизация рынка, ограничение свободы конкуренции, злоупотребление доминирующим положением на рынке, сговоры и ценовое давление на конкурентов и другие антиконкурентные практики. Нарушение закона о защите конкуренции может привести к штрафам, уплате компенсации, ликвидации организации или другим негативным последствиям

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Антимонопольная служба сделала вывод о том, что водители не могут отказаться от услуг парковки аэропорта без нарушения правил дорожного движения. Кроме того, в случае повторного въезда в зону посадки в течение часа с одной и той же машины взимается плата в размере 800 рублей.

Таким образом, услуги парковки были навязаны организацией.

В ведомстве сообщили, что аэропорту было выслано предупреждение, однако оно не было принято во внимание. Регулятор возбудил дело против АО "Международный аэропорт Нижний Новгород" за нарушение антимонопольного законодательства.