В Москве за 2 года льготные кредиты оформили свыше 17 000 IT-специалистов

В Москве более 17 000 IT-специалистов воспользовались программой льготной ипотеки

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Благодаря программе льготной ипотеки IT-специалисты могут получить кредит на покупку жилья или земельного участка под более низкий процент, чем обычно предлагается на рынке. В России программа была запущена кабмином в 2022 году с целью поддержки отрасли и создания благоприятных условий для сотрудников компаний.

Фото: Сайт правительства Московской области is licensed under Public domain

Для оформления льготной ипотеки необходимо обратиться в банк-партнер программы и предоставить все необходимые документы, подтверждающие участие в ней. После рассмотрения заявки банк выдаст кредит на приобретение жилья по специальным условиям.

В Москве по программе можно максимально получить 18 миллионов рублей. По словам, заммэра Марии Багреевой, свыше 17 тысяч столичных IT-специалистов за два года воспользовались программой льготной ипотеки.

Таким образом, программа льготной ипотеки является отличной возможностью для молодых специалистов в данной области стать собственниками жилья и обеспечить себе комфортные условия проживания.