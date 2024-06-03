Институт статистики Турции: В стране инфляция достигла пика

Правительство Турции настроено на борьбу с инфляцией, достигшей 75% в мае

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Инфляция в Турции — это проблема, с которой страна сталкивается уже несколько лет. В мае годовая инфляция достигла пика — 75,45%. Это очень высокий показатель за полтора года, начиная с ноября 2022 года.

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Высокий уровень инфляции оказывает негативное влияние на экономику страны — резкое увеличение цен приводит к потере покупательной способности у граждан и ухудшению условий жизни.

Согласно данным Института статистики Турции, в месячном выражении инфляция составила 3,37%. Руководство страны, включая президента и главу Центробанка, ранее заявляло, что ожидает пика инфляции и планирует ввести меры для снижения этого показателя в течение года.

Для того чтобы преодолеть проблему высокой инфляции, правительству придется провести структурные реформы, укрепить финансовую систему, улучшить управление государственными финансами и повысить конкурентоспособность экономики страны.