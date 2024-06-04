The Economist: Сможет ли Мексика реализовать свой потенциал с новым президентом Клаудией Шейнбаум

США опасаются потерять свои позиции на рынке Мексики с избранием Клаудии Шейнбаум

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Будучи ученым и специалистом по охране окружающей среды, Клаудия Шейнбаум на посту мэра Мехико придерживалась технократического подхода в борьбе с преступностью. Об этом пишет издание The Economist.

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Для 125-миллионного населения Мексики, конечно же, сейчас важно, каковы дальнейшие шаги нового президента. Северному соседу, США, также небезразлично, как будут решаться проблемы, связанные с миграцией, торговлей и преступностью.

Прежний президент, по мнению Америки, не справлялся с возложенными обязанностями — конфликтовал с бизнесом, не смог проконтролировать отток мигрантов в США, которых перевозили через границу мексиканские бандиты. Еще одна проблема — бандформирования готовят фентанил и переправляют его контрабандой через границу, в результате чего в прошлом году от синтетических опиоидов погибло 75 000 американцев. И торговый кризис с Соединенными Штатами не исключен, если Дональд Трамп вернется в Белый дом.

А тем временем официальные лица в Вашингтоне все больше беспокоятся о том, что все больше китайских компаний переезжают в Мексику.