The Economist: Сможет ли Мексика реализовать свой потенциал с новым президентом Клаудией Шейнбаум

Будучи ученым и специалистом по охране окружающей среды, Клаудия Шейнбаум на посту мэра Мехико придерживалась технократического подхода в борьбе с преступностью. Об этом пишет издание The Economist.
Для 125-миллионного населения Мексики, конечно же, сейчас важно, каковы дальнейшие шаги нового президента. Северному соседу, США, также небезразлично, как будут решаться проблемы, связанные с миграцией, торговлей и преступностью.
Прежний президент, по мнению Америки, не справлялся с возложенными обязанностями — конфликтовал с бизнесом, не смог проконтролировать отток мигрантов в США, которых перевозили через границу мексиканские бандиты. Еще одна проблема — бандформирования готовят фентанил и переправляют его контрабандой через границу, в результате чего в прошлом году от синтетических опиоидов погибло 75 000 американцев. И торговый кризис с Соединенными Штатами не исключен, если Дональд Трамп вернется в Белый дом.
А тем временем официальные лица в Вашингтоне все больше беспокоятся о том, что все больше китайских компаний переезжают в Мексику.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?