Вьетнамский тунец штурмует российский рынок: доходы удвоились

Объём экспорта тунца из Вьетнама в Россию вырос вдвое

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

За последние три года общий объём экспорта тунца из Вьетнама в Россию практически удвоился — с 14 миллионов долларов в 2021 году до примерно 29 миллионов долларов в 2023 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Wibowo Djatmiko is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Об этом значительном увеличении поставок сообщает новостной портал Компартии Вьетнама, ссылаясь на данные таможенной службы страны.

В начале 2024 года тенденция роста экспорта вьетнамского тунца в Россию продолжилась. В период с января по март доходы от экспорта этого вида морепродуктов выросли на 65 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 10 миллионов долларов.

Согласно информации Ассоциации производителей и экспортеров морепродуктов Вьетнама (VASEP), в настоящее время Россия занимает четвертое место среди рынков сбыта вьетнамского тунца.