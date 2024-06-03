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Вьетнамский тунец штурмует российский рынок: доходы удвоились

Объём экспорта тунца из Вьетнама в Россию вырос вдвое

0:58
Экономика

За последние три года общий объём экспорта тунца из Вьетнама в Россию практически удвоился — с 14 миллионов долларов в 2021 году до примерно 29 миллионов долларов в 2023 году.

Объём экспорта тунца из Вьетнама в Россию вырос вдвое
Фото: commons.wikimedia.org by Wibowo Djatmiko is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Об этом значительном увеличении поставок сообщает новостной портал Компартии Вьетнама, ссылаясь на данные таможенной службы страны.

В начале 2024 года тенденция роста экспорта вьетнамского тунца в Россию продолжилась. В период с января по март доходы от экспорта этого вида морепродуктов выросли на 65 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 10 миллионов долларов.

Согласно информации Ассоциации производителей и экспортеров морепродуктов Вьетнама (VASEP), в настоящее время Россия занимает четвертое место среди рынков сбыта вьетнамского тунца. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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