Газовая сделка века провалилась: Китай загнал Россию в тупик

Провал российско-китайской сделки по газопроводу "Сила Сибири 2"

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Переговоры России с Китаем о строительстве газопровода "Сила Сибири 2" зашли в тупик из-за разногласий по ценам и объёмам поставок.

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Financial Times сообщает об этом со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников издания, Китай настаивает на условиях оплаты, близких к сильно субсидируемым внутренним ценам в России, и готов покупать лишь малую часть от запланированной годовой мощности трубопровода в 50 миллиардов кубометров газа.

Реализация проекта могла бы спасти "Газпром" от убытков в 6,9 миллиарда долларов в 2022 году на фоне сокращения экспорта в Европу, обеспечив поставки газа с месторождений западной России на китайский рынок.