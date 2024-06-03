Газовая сделка века провалилась: Китай загнал Россию в тупик

Переговоры России с Китаем о строительстве газопровода "Сила Сибири 2" зашли в тупик из-за разногласий по ценам и объёмам поставок.
Financial Times сообщает об этом со ссылкой на свои источники.
По словам собеседников издания, Китай настаивает на условиях оплаты, близких к сильно субсидируемым внутренним ценам в России, и готов покупать лишь малую часть от запланированной годовой мощности трубопровода в 50 миллиардов кубометров газа.
Реализация проекта могла бы спасти "Газпром" от убытков в 6,9 миллиарда долларов в 2022 году на фоне сокращения экспорта в Европу, обеспечив поставки газа с месторождений западной России на китайский рынок.
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