Пассивный доход в России: узнайте, как получать 20 тысяч рублей ежемесячно

Средняя сумма пассивного дохода россиян — 20 тысяч рублей

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Средний размер пассивного дохода у граждан России составляет 20 тысяч рублей в месяц, и эту сумму россияне обычно расходуют на повседневные нужды, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на исследование инвестиционной платформы Nibble Invest.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Среди опрошенных в возрасте от 18 до 60 лет, 35% указали, что имеют регулярный пассивный доход. Сдача недвижимости в аренду, инвестиции в ценные бумаги, краудфандинг, криптовалюта и банковские вклады оказались наиболее популярными источниками пассивного дохода для 60% мужчин, участвовавших в опросе.

Среди женщин, 50% считают наиболее выгодным инструментом для дополнительного дохода банковские вклады с высокой процентной ставкой.

Средняя сумма пассивного дохода у мужчин составляет около 25-30 тысяч рублей в месяц, в то время как у женщин — около 15 тысяч рублей.