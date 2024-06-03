Пассивный доход в России: узнайте, как получать 20 тысяч рублей ежемесячно

Средний размер пассивного дохода у граждан России составляет 20 тысяч рублей в месяц, и эту сумму россияне обычно расходуют на повседневные нужды, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на исследование инвестиционной платформы Nibble Invest.
Среди опрошенных в возрасте от 18 до 60 лет, 35% указали, что имеют регулярный пассивный доход. Сдача недвижимости в аренду, инвестиции в ценные бумаги, краудфандинг, криптовалюта и банковские вклады оказались наиболее популярными источниками пассивного дохода для 60% мужчин, участвовавших в опросе.
Среди женщин, 50% считают наиболее выгодным инструментом для дополнительного дохода банковские вклады с высокой процентной ставкой.
Средняя сумма пассивного дохода у мужчин составляет около 25-30 тысяч рублей в месяц, в то время как у женщин — около 15 тысяч рублей.
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