Россиянам не грозит дефицит ягод: аналитики раскрыли секреты рынка после заморозков

Аналитики призвали россиян не опасаться дефицита клубники и черешни

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несмотря на весенние заморозки, которые нанесли ущерб урожаю клубники, малины, черешни и других ягод в России, аналитики рынка заверили, что россиянам не стоит опасаться дефицита этих продуктов.

Фото: commons.wikimedia. org by Изображение сделано защитником природы Натубико; vivism. info is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Они также спрогнозировали, когда цены достигнут своего пика и начнут снижаться. Соответствующие прогнозы были опубликованы изданием Forbes.

По словам генерального директора "Ягодного союза" Ирины Козий, весенние заморозки повредили урожай смородины, клубники, малины, ежевики и многих других ягод. Точный процент потерь будет известен только к концу сезона.

Тем не менее, несмотря на заморозки, российский рынок не столкнется с острым дефицитом. Это будет достигнуто, в том числе, благодаря импорту, который составляет почти 80 процентов всего ягодного рынка России. Кроме того, внутренний урожай хотя и сократится, но не критически.