Инициатива распространить "дачную амнистию" на хозяйственные постройки получила поддержку

Новая "амнистия": регистрировать бани и теплицы в РФ станет проще

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Инициатива депутатов о расширении "дачной амнистии" на хозяйственные постройки получила концептуальную поддержку от Комиссии правительства России по законопроектной деятельности, сообщает РИА Недвижимость.

Фото: Pravda by Эльвира Махмутова

Речь идёт, в частности, о банях, теплицах и других подобных строениях. Весной в России был принят в первом чтении законопроект, который предполагает введение "дачной амнистии" для хозяйственных построек, расположенных на участках.

Инициаторы отмечают, что сейчас для регистрации таких построек требуется много времени и средств. Также подчеркивается, что их оформление невозможно без кадастровых работ, декларации об объекте и государственной регистрации права собственности.

Законопроект предлагает признать все такие объекты ранее учтёнными, если до 1 января 2013 года они уже стояли на техническом или государственном учёте в составе домовладения. В этом случае для регистрации этих построек будет достаточно лишь старого техпаспорта.