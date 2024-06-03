Инициатива распространить "дачную амнистию" на хозяйственные постройки получила поддержку

Инициатива депутатов о расширении "дачной амнистии" на хозяйственные постройки получила концептуальную поддержку от Комиссии правительства России по законопроектной деятельности, сообщает РИА Недвижимость.
Речь идёт, в частности, о банях, теплицах и других подобных строениях. Весной в России был принят в первом чтении законопроект, который предполагает введение "дачной амнистии" для хозяйственных построек, расположенных на участках.
Инициаторы отмечают, что сейчас для регистрации таких построек требуется много времени и средств. Также подчеркивается, что их оформление невозможно без кадастровых работ, декларации об объекте и государственной регистрации права собственности.
Законопроект предлагает признать все такие объекты ранее учтёнными, если до 1 января 2013 года они уже стояли на техническом или государственном учёте в составе домовладения. В этом случае для регистрации этих построек будет достаточно лишь старого техпаспорта.
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