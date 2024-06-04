The Economist: Участники Африканского форума в Кигали, столице Руанды, договорились о тесном сотрудничестве

Африка готовится взять под контроль свое экономическое развитие

2:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

16-17 мая 2024 года в Кигали, столице Руанды, проходил Африканский форум по бизнесу. Участники — руководители, финансисты, представители бизнеса — конференции сосредоточились на обсуждении того, как стимулировать трансграничную торговлю и укрепить цепочки поставок между странами Африки.

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Все диалоги были пронизаны убежденностью в том, что Африка должна взять под контроль свое собственное экономическое развитие. Об этом пишет издание The Economist.

Алико Данготе, основатель Dangote Group, крупнейшего в Западной Африке торгово-промышленного конгломерата, и самый богатый человек на африканском континенте отметил: "Нам, африканцам, придется это сделать. Если мы будем ждать иностранцев, этого не произойдет". Компания Данготе превратилась в африканского гиганта, осуществляющего широкий спектр операций — от производства цемента (ведущий поставщик на континенте) до переработки сахара.

По данным консалтинговой компании McKinsey, в настоящее время в Африке насчитывается 345 компаний с годовым оборотом более 1 млрд долларов, а совокупный объем продаж превышает 1 трлн долларов. Многие из них обращаются к соседним странам в поисках роста. С 2018 года внутриафриканский экспорт вырос на 32%, до 109 млрд долларов в прошлом году, по сравнению с 18% экспорта в другие страны.

"Все больше компаний будут производить продукцию в Африке и для Африки, поэтому мы готовимся к этому”, — говорит Филипп Лабон, руководитель Africa Global Logistics, компании, занимающейся грузовыми перевозками в 49 странах.

Приток прямых иностранных инвестиций в Африку сократился с 80 миллиардов долларов в 2021 году до 48 миллиардов долларов в прошлом году. Череда переворотов в регионе Сахель (Сенегал, Мавритания, Мали, Алжир, Буркина-Фасо, Нигер, Нигерия, Камерун, Чад, Судан и Эритрея), политическая нестабильность в некоторых странах континента тоже не помогли наладить бизнес-процессы.

Между тем африканские компании, тем временем, неуклонно расширяются. Они становятся все лучше в обслуживании потребителей на континенте.

Однако Соглашение о свободной торговле на африканском континенте, амбициозный план по более тесной интеграции экономик региона, сдерживается трудностями с отслеживанием происхождения товаров и громоздкими визовыми правилами. В Кигали Данготе посетовал, что ему требуется 35 виз для поездки по Африке с его нигерийским паспортом.