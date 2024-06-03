В Италии недовольны усложнением сухопутного сообщения с Россией

Бизнесмен Торрембини: "Итальянские грузы в Россию могут просто заблокировать"

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

В интервью РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини сообщил, что таможенники Польши и Литвы незаконно задерживают грузы, направляющиеся в Россию из Италии.

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".Могут, например, просто-напросто заблокировать грузы, идущие в Россию из Италии, хотя грузы несанкционные и все документы исправны"

Он утверждает, что свои грузы они без труда пропускают через границы. Проблемы с транзитом грузов возникли сразу после введения санкций. Литва неоднократно поднимала вопрос о полной блокаде Калининградской области, но разрешения от Евросоюза литовские власти не получали.