В Италии недовольны усложнением сухопутного сообщения с Россией

В интервью РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини сообщил, что таможенники Польши и Литвы незаконно задерживают грузы, направляющиеся в Россию из Италии.
".Могут, например, просто-напросто заблокировать грузы, идущие в Россию из Италии, хотя грузы несанкционные и все документы исправны"
Он утверждает, что свои грузы они без труда пропускают через границы. Проблемы с транзитом грузов возникли сразу после введения санкций. Литва неоднократно поднимала вопрос о полной блокаде Калининградской области, но разрешения от Евросоюза литовские власти не получали.
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