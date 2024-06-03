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Как новосибирский бизнес помогает России реализовывать международные задачи

7:01
Экономика

В последнее время, особенно на фоне помощи различных компаний в проведении СВО, мы часто слышим о пользе социально ориентированного бизнеса. Причём рамки этой ориентированности задаются самые широкие — от привычной с советских времен градообразующей функции крупных предприятий до разного уровня благотворительности. Однако новосибирский бизнес в этом отношении шагнул ещё дальше — поддержав политику государства на международном уровне.

Как новосибирский бизнес помогает России реализовывать международные задачи
Фото: commons.wikimedia.org by TUBS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Одним из приоритетов внешней политики России с начала СВО является налаживание контактов с Глобальным Югом. Для начала разберёмся, что это такое — "глобальный Юг" и зачем он нужен России.

В 1952 году западными экономистами было введено понятие "Первый мир", к которому причислялись те экономически развитые страны, которые сегодня называют "коллективным Западом". После распада Советского союза, который на Западе определили как "гибель Второго мира", странам, на тот момент находящимся на более низкой стадии индустриального развития, дали, соответственно, определение "Третий мир".

Есть мнение, что термином "глобальный Юг" в интересах соблюдения политкорректности заменили выражение "страны Третьего мира". Однако, по факту, некоторые страны, к этой группе причисляемые, географически находятся в северном полушарии. Также экономическое положение многих из "третьих" или "глобально-южных" стран стремительно меняется в лучшую сторону.

Также стремительно растёт и покупательская способность условного Юга, например, страны, входящие в БРИКС, имеют лучший покупательский потенциал, чем члены G7. А Африку вообще сейчас считают одним из самых перспективных регионов с точки зрения потенциала развития и экономического роста (в прошлом году сразу пять стран Африки вошли в топ-10 самых быстрорастущих экономик мира, а в этом, по прогнозам, к ним могут добавиться ещё две).

Ну и самый приятный для России объединяющий "Глобальный Юг" фактор: эти страны в основном сразу проигнорировали антироссийские санкции. Плюс с ростом экономики растёт и политическое влияние "глобально-южных" государств. Некоторые страны с Африканского континента, ранее участвовавшие в различных международных структурах скорее номинально или поддерживая своими голосами решения бывших метрополий, обрели возможности отстаивать собственные национальные интересы.

Собственно, из всего вышесказанного и следует интерес России к Глобальному Югу в целом и Африке в частности: это стратегически важный для мировых игроков регион. Отсюда и беспокойство Запада достигнутыми Россией в Африке успехами. Ведь российское партнерство с африканскими странами укрепляет наши позиции на мировом энергетическом рынке, и вообще — сырьевого экспортера в целом, а также даёт лояльный доступ к африканским потребителям, то есть новые рынки сбыта. Если говорить о политике, то лояльный партнер на международной арене России будет весьма полезен.

Многие страны Африки сейчас стремятся установить национальный суверенитет, избавившись от давящего влияния бывших метрополий. Помощь России в этом плане как минимум позволит сократить присутствие западных — априори враждебных нам стран — в жизни африканских государств. При этом мы сейчас активно занимаем образовательную нишу: готовя специалистов для африканской экономики, мы, по сути, готовим лояльную России африканскую элиту.

И тут самое время вернуться к роли новосибирского социально ориентированного бизнеса в международной политике. Дело в том, что, во-первых, для решения вышеописанных задач необходимы усилия на всех уровнях, и начав с подписания неких рамочных документов на уровне правительств, необходимо организовать работу внизу, "на земле". Во-вторых, необходимо учитывать "южный" менталитет африканцев и их предвзятое отношение к "не-африканцам", оставшееся наследием контактов с белыми колонистами.

Государство не может охватить все сферы потенциального взаимодействия одномоментно, но может дать инструменты для реализации амбициозных проектов в Африке. Действовать в любом случае придётся конкретным представителям образования и науки, бизнеса, культурных и общественных организаций. Например, сейчас каждый вуз, который хочет принимать у себя студентов из Африки или открыть свой филиал в одной из стран того континента, все организационные вопросы решает сам. Несомненно, помощь в установлении связей оказывают и дипломаты, и профильные министерства, но государству заводить особую структуру на каждый случай отраслевого взаимодействия — значит захлебнуться в бюрократии. Да и где взять столько профильных специалистов? Зато новосибирская группа компаний "Расцветай", которая позиционирует себя как прогосударственный социально ответственный бизнес, в начале года способствовала появлению Центра народной дипломатии (ЦНД), который по соглашению с Россотрудничеством занялся активным открытием в странах Африки негосударственных русских домов, на базе которых африканцы могут знакомиться с русской культурой, бесплатно изучать русский язык и готовиться к поступлению в российские вузы.

Параллельно с этой работой ведутся активные заключения партнерских соглашений с российскими и африканскими вузами:

  • о подготовке педагогических кадров для Африки,
  • о подготовке абитуриентов к поступлению в России,
  • об открытии курсов российских вузов в африканских,
  • о совместных научных исследованиях между вузами и т. д.

Другими словами, ЦНД, при поддержке ГК "Расцветай", выступает своего рода мостом между российской и африканской высшей школой. Многие российские вузы, понимая всю сложность начала работы в новых странах, до заключения соглашения с ЦНД даже не планировали в ближайшей перспективе осваивать это направление. А сейчас с удовольствием договариваются о пилотных проектах в образовательной и научной деятельности с африканскими коллегами. И значительная часть этих вузов — из Сибири. Запрос на качественные и доступные образовательные программы в Африке очень высок. А так как в Африке средний возраст населения — 20 лет, потребность в них будет только расти.

Казалось бы, где международная политика и где — новосибирская компания? Но именно так и должен работать социально ориентированный бизнес: кто-то помогает родному городу благоустроить сквер, а кто-то — государству наладить контакт с Африкой и отстоять национальные интересы на мировой политической арене через проекты народной дипломатии.

 

 

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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