В каких странах людям платят за работу в разы меньше?

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Топ-5 стран с самой низкой зарплатой

2:47
Экономика

Самая дешевая рабочая сила, как правило, встречается в странах с низким уровнем экономического развития или сильными различиями в уровнях жизни. Эти страны часто привлекают бизнес из-за их низких затрат на трудовые ресурсы.

Топ-5 стран с самой низкой зарплатой
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Топ-5 стран с самой низкой стоимостью рабочей силы

Бангладеш

Удивительная страна, которая привлекает внимание своей историей, достопримечательностями, культурой и красивыми пейзажами. Бангладеш является крупным производителем текстиля и одежды на мировом рынке.

В среднем работники получают 19 $ в месяц (данные за 2019 год) для всех секторов экономики, не охватываемых отраслевой заработной платой. В швейной промышленности существует система разделения работников на классы — от работника 7 класса (95,34 $) до 1 класса (218 $).

Индия

Страна предлагает неповторимый опыт для путешественников, которые стремятся погрузиться в ее богатую культуру и историю.

Заработная плата варьируется от 2,40 $ в день в Бихаре до 6,35 $ в день в Дели (данные за 2015 год). Правительства штатов устанавливают отдельную минимальную заработную плату для рабочих в сельхозсекторе.

Вьетнам

Страна имеет богатое культурное наследие, которое включает в себя традиционные фестивали, кухню, народное искусство и ремесла. Вьетнамцы известны своим теплым и гостеприимным отношением к приезжающим в страну.

Зарплата варьируется по регионам: от 138,59 $ в месяц до 199,57 $ (данные за 2022 год).

Индонезия

В этой стране можно найти все — от горячих вулканов и пышных джунглей до прекрасных пляжей и удивительного подводного мира.

Зарплата варьируется в зависимости от провинций, районов и сектора — от 129,04 $ в месяц (данные за 2023 год).

Куба

Куба известна своими табачными изделиями и качественным ромом. Здесь можно посетить табачные поля и заводы, чтобы узнать больше о процессе производства

16,68 $ — такую зарплату в среднем получают кубинцы в месяц (данные за 2019 год).

Многие западные, американские компании экономят на оплате труда в этих странах. И работникам приходится выживать в непростых экономических условиях своей страны.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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