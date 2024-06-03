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Продажи кондиционеров в России превысили реализацию вентиляторов

В РФ начали массово скупать кондиционеры

1:13
Экономика

Продажи кондиционеров в России весной 2024 года вырвались вперёд, опередив реализацию вентиляторов.

В РФ начали массово скупать кондиционеры
Фото: commons.wikimedia.org by Zunter is licensed under

Об этом информируют издание "Известия".

Согласно отчётам "М.Видео-Эльдорадо", продажи кондиционеров в этом периоде превысили объёмы продаж вентиляторов в несколько раз. Особенно впечатляющий рост отмечен в сети магазинов "Мегамаркет", где продажи кондиционеров превысили объём продаж вентиляторов в 2,5 раза.

Интересно, что первый кондиционер в мире был изобретён американским инженером Уиллисом Кэрриером ещё в 1902 году. Кэрриер специализировался на разработке устройств, регулирующих параметры воздуха, и впервые применил свои идеи, создав машину для типографии в Бруклине. Эта машина помогала поддерживать оптимальные условия для печати, контролируя влажность воздуха и предотвращая высыхание краски.

В 1906 году Кэрриер получил патент на своё изобретение, открыв тем самым путь к развитию современных систем кондиционирования воздуха.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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