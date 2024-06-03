Экономист заявил, что рассрочка — это завуалированный кредит

Экономист, директор по коммуникациям в компании BitRiver Андрей Лобода выразил озабоченность по поводу покупок товаров в рассрочку, назвав её своего рода "замаскированным кредитом".
По его словам, приобретение товаров в рассрочку учитывается в кредитной истории, и просрочка платежей может негативно сказаться на кредитной репутации так же, как и неуплата обычного кредита вовремя, сообщает "Прайм".
Лобода также отметил, что такие сделки увеличивают долговую нагрузку, что впоследствии может повлиять на одобрение кредитов банками. Он подчеркнул, что рассрочка включает в себя как проценты, так и страхование, а оформляется она не напрямую в магазине, а через банк-партнер коммерческой фирмы.
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