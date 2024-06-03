Юрист Рамзенкова объяснила, как вернуть пособие по безработице

Новые условия возобновления пособий по безработице

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова поделилась с "Парламентской газетой" важной информацией о возобновлении выплаты пособия по безработице.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Она уточнила, что если выплата была приостановлена, то её можно восстановить лишь после повторного признания гражданина безработным.

Ранее Минтруд расширил список документов, подтверждающих уважительную причину неявки в центр занятости населения. Теперь такой причиной будет считаться эвакуация в пункт временного размещения вследствие чрезвычайной ситуации.

Без предоставления документа о регистрации в пункте временного размещения гражданина могут лишить права на пособие. По мнению юриста, эта новая уважительная причина неявки в центр занятости распространяется на всех, кого эвакуировали из зоны чрезвычайной ситуации.