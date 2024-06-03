Мясные бургеры в России подорожали на 58% за первый квартал 2024 года

По информации, предоставленной экспертами сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", цены на мясные бургеры в России заметно подскочили.
В первом квартале 2024 года средняя стоимость бургера с говядиной увеличилась на 58 процентов, достигнув отметки в 304 рубля, в то время как в 2019 году такой бургер можно было приобрести за 193 рубля.
Рост цен также заметен на рыбном аналоге, который вырос на 57 процентов, теперь его цена составляет 297 рублей. Бургер с курицей теперь обойдется покупателям в 243 рубля, что на 39 процентов дороже, чем в 2019 году.
При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.