Мясные бургеры в России подорожали на 58% за первый квартал 2024 года

В России подорожали бургеры с мясом

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

По информации, предоставленной экспертами сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", цены на мясные бургеры в России заметно подскочили.

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В первом квартале 2024 года средняя стоимость бургера с говядиной увеличилась на 58 процентов, достигнув отметки в 304 рубля, в то время как в 2019 году такой бургер можно было приобрести за 193 рубля.

Рост цен также заметен на рыбном аналоге, который вырос на 57 процентов, теперь его цена составляет 297 рублей. Бургер с курицей теперь обойдется покупателям в 243 рубля, что на 39 процентов дороже, чем в 2019 году.