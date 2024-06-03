Если банк предлагает клиенту оптимальные условия, то почему бы и не воспользоваться кредиткой?

Брать в долг у банка или не брать?

2:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Каждый, исходя из своей ситуации и жизненных принципов, решает — брать в долг у банка или не брать. Если банк предоставляет клиенту выгодные условия, то можно решиться. Главное, вовремя возвращать свои долги банку.

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Как это выглядит в современных реалиях?

Многие банки предлагают сегодня кредитные карты с бесплатным обслуживанием. К примеру, открываете кредитную карту с бесплатным обслуживанием, чтобы оплачивать курсы иностранного языка. Провели в онлайн-кабинете пару минут, и кредитка открыта.

Если берете и возвращаете средства в течение месяца, то никаких процентов банк не начисляет. К примеру, для поездки в Санкт-Петербург вам необходима н-ая сумма. Аванс был 15 числа, но надо бы еще добавить средств. Выручает кредитка! До 30 числа можете брать в долг у банка, и проценты сверх того, что взяли, "не накинут". Главное, до начала следующего месяца вернуть, в противном случае — проценты. 30 числа вам на карту приходит заработная плата, и долг будет возвращен вами в полном объеме. Приятным моментом может стать увеличение лимита на кредитной карте, ибо банк устанавливает его, исходя из платежеспособности клиента.

Когда-то подобными банковскими операциями занимались ростовщики … Но сотрудничество с банком в наших реалиях внушает больше доверия. Банк гарантирует что-либо и держит свое слово. А ростовщики "мудрили" по-черному … И не очень-то хочется оказаться в каком-нибудь XVII или XVIII веке. Никаких гарантий.

Цифровые технологии в мире банковских услуг

А еще импонирует, что банк на одной волне с цифровыми технологиями. Лет 20-25 назад даже во сне не могло присниться такое: заглянули в онлайн-магазин, выбрали что-то на свой вкус, расплатились кредиткой, затем перешли на сайт РЖД и забронировали билеты на экспресс в Питер. И опять ваша кредитка выручает! Но нужно держать руку на пульсе. Иначе можно влезть в такие долги … Искушений — море.

Пользоваться или не пользоваться кредитной картой? Решать вам. Главное, разумно оценивать свои возможности и ситуацию.