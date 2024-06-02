Стоимость бургеров бьёт рекорды: названа причина роста цен на фастфуд в России

Эксперты назвали причину роста цен на бургеры в России

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

За последние пять лет мясной бургер стал лидером по росту стоимости среди сэндвичей.

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Средняя цена на него выросла на 58%, с 193 рублей в 2019 году до 304 рублей в 2024 году. Куриный бургер за этот же период подорожал на 39%, достигнув 234 рублей. Рыбный бургер прибавил в цене 57%, и теперь его можно купить в среднем за 297 рублей.

Аналитики сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" объясняют это явление быстрым развитием фастфуд-индустрии и популяризацией питания "делового" формата. Они отмечают, что бургеры стали неотъемлемой частью современного рациона, так как они удовлетворяют потребности в калорийности и соответствуют модным трендам, сообщает РИА Новости.

Кроме того, бургеры активно проникают в магазинные форматы и распространяются на региональном уровне.