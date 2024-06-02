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Стоимость бургеров бьёт рекорды: названа причина роста цен на фастфуд в России

Эксперты назвали причину роста цен на бургеры в России

1:03
Экономика

За последние пять лет мясной бургер стал лидером по росту стоимости среди сэндвичей.

Эксперты назвали причину роста цен на бургеры в России
Фото: Wikipedia by Dallaire8888 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Средняя цена на него выросла на 58%, с 193 рублей в 2019 году до 304 рублей в 2024 году. Куриный бургер за этот же период подорожал на 39%, достигнув 234 рублей. Рыбный бургер прибавил в цене 57%, и теперь его можно купить в среднем за 297 рублей.

Аналитики сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" объясняют это явление быстрым развитием фастфуд-индустрии и популяризацией питания "делового" формата. Они отмечают, что бургеры стали неотъемлемой частью современного рациона, так как они удовлетворяют потребности в калорийности и соответствуют модным трендам, сообщает РИА Новости.

Кроме того, бургеры активно проникают в магазинные форматы и распространяются на региональном уровне.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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