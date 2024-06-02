Россиянам рассказали о правилах торговли личным урожаем: какие документы необходимо собрать, чтобы не получить штраф

Эксперты объяснили правила торговли личным урожаем

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Госдуме подтвердили, что изменений в законодательстве относительно продажи картофеля и другой сельхозпродукции с личных участков не произошло.

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Торговля такой продукцией разрешена только в официально отведенных местах, таких как сельскохозяйственные рынки и социальные ярмарки, при условии подачи заявления и заключения договора на месте. Запрещена торговля вблизи дорог, в метро, в поездах, рядом с административными зданиями, школами и детскими садами.

Для освобождения от уплаты налога при продаже урожая нужно доказать, что площадь участка не превышает 50 соток и продукция выращена без привлечения наемных работников, что подтверждается справкой от местной администрации или СНТ.

Юрист Илья Русяев уточнил, что реализация урожая может рассматриваться как предпринимательская деятельность, требующая регистрации. Однако для небольших объемов предусмотрены упрощенные условия. Нарушение правил торговли карается штрафами. Также существуют штрафы за использование несертифицированных семян и невыполнение правил борьбы с опасными сорняками, сообщает "Российская газета".

Продукты животноводства можно продавать только с соответствующими разрешениями от ветеринарных служб. Глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов подтвердил отсутствие планов по ужесточению правил торговли для дачников.