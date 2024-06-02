300 миллионов рублей на поддержку бизнеса в новых регионах: стали известны подробности распоряжения Михаила Мишустина

Правительство РФ выделит 300 миллионов рублей на поддержку бизнеса в новых регионах

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство России выделит 300 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, реализующего социально значимые проекты в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Фото: commons.wikimedia.org by Oizo (Андрей Шмелёв) is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Средства будут направлены на программу грантовой поддержки в 2024 году, по распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина.

Финансирование выделено из резервного фонда в рамках федерального проекта "Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства". Гранты смогут получить предприниматели в сферах медицины, образования, культуры, спорта, гостиничного дела и социального обслуживания. Размер гранта для каждой компании определит конкурсная комиссия, максимальная сумма гранта — до 300 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Средства можно будет использовать для аренды и ремонта нежилых помещений, переоборудования автомобилей для перевозки инвалидов и маломобильных граждан, а также для приобретения сырья и расходных материалов.

Также подписано распоряжение о поддержке льготной кредитной программы для малого и среднего бизнеса в новых регионах. Кредиты будут выдаваться по ставке до 10% сроком до трёх лет под поручительство Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.