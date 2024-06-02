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Более $6 млрд будет инвестировано в страны Африки: Италия раскрыла планы по энергетическому переходу

Италия готова вложить более $6 млрд в энергетический переход стран Африки

1:19
Экономика

Италия готова инвестировать более $6 млрд в энергетический переход стран Африки, как сообщил итальянский посол в Анголе Кристиано Галло. Эти средства будут направлены на проекты чистой энергетики в рамках глобального энергетического перехода.

Италия готова вложить более млрд в энергетический переход стран Африки
Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

На конференции по инновациям и энергетическому переходу, организованной Национальным агентством Анголы по нефти, газу и биотопливу совместно с Торгово-промышленной палатой Ангола — Италия, посол отметил заинтересованность нескольких итальянских компаний в инвестировании в энергетическую отрасль Анголы.

Эти компании уже начали работы по технико-экономическому обоснованию и представили правительству Анголы проекты в области энергетического перехода, которые могут быть профинансированы Италией. Рим также планирует укрепить сотрудничество с Анголой в диверсификации экономики, особенно энергетического сектора, при помощи компании ENI, сообщает ТАСС.

Исполнительный директор Национального агентства Анголы по нефти, газу и биотопливу Артур Куштодиу подтвердил решимость страны достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году при поддержке партнеров, включая Италию и Францию.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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