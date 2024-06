Антон Силуанов назвал последствия введения прогрессивного НДФЛ

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что введение прогрессивного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) не приведет к массовым нарушениям закона, поскольку налоговая система останется конкурентоспособной.

