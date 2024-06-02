Антон Силуанов назвал последствия введения прогрессивного НДФЛ

Министр финансов высказался о введении прогрессивного НДФЛ

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что введение прогрессивного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) не приведет к массовым нарушениям закона, поскольку налоговая система останется конкурентоспособной.

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Минфин предложил несколько изменений в налоговую систему России, в том числе введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей. Для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей ставка налога будет увеличиваться до 15%, для доходов от 5 до 20 миллионов рублей — до 18%, для доходов от 20 до 50 миллионов рублей — до 20%, и для доходов свыше 50 миллионов рублей — до 22%.

По оценкам министерства, прогрессивный НДФЛ затронет только 3,2% работающего населения страны, что составляет около 2 миллионов человек с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц. Остальная часть населения изменений практически не почувствует, сообщает РИА Новости.

Минфин РФ прогнозирует, что дополнительные доходы бюджета от этих налоговых изменений составят 2,6 триллиона рублей в 2025 году. Из этой суммы 1,6 триллиона рублей поступит от повышения налога на прибыль до 25%, а 533 миллиарда рублей — от расширения прогрессии НДФЛ с учетом всех вычетов. Силуанов отметил, что предложенная градация НДФЛ отвечает общественному запросу на справедливость.