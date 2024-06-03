Какие круги ада проходят американские соискатели

На рынке труда Америки наблюдаются причудливые тактики найма

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Как сообщает Bloomberg, соискатели проходят ряд испытаний и в конце получают отказ в приеме на работу. Истории некоторых из них — яркий тому пример.

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Когда Мариссу Марлоу пригласили на "счастливый час", организованный нью-йоркским технологическим стартапом, она была уверена, что познакомится с будущими коллегами. Однако это было только началом собеседования, далее было несколько "раундов", в которых участвовали и другие претенденты на ту же должность. "Это похоже на участие в реалити-шоу ”Холостяк", — пошутила она о своем опыте. На работу ее так и не пригласили.

В таких сферах, как технологии и медиа, увольнения наводнили рынок избытком высококвалифицированных специалистов, что сделало процесс найма еще более конкурентным.

Если три года назад один рекрутер мог выполнять 20 функций одновременно, то сегодня объем работы зачастую намного выше — он может рассматривать 300 заявок с использованием чат-ботов.

Другой соискатель, претендовавший на должность в системе здравоохранения осудил бесконечное количество личностных тестов и оценок навыков, которые, похоже, становятся все более распространенными.