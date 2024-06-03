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International Business Times: Китай не сможет позиции лидера в экономике

Профессор Тенпао Ли рассказал, почему Китай может стать второй Японией

2:17
Экономика

Известно, что в 80-е годы прошлого века Япония приблизилась к экономике США. Ее экономика росла семимильными шагами, а японские товары доминировали на мировых рынках благодаря модели индустриализации, ориентированной на экспорт, и импортным технологиям.

Профессор Тенпао Ли рассказал, почему Китай может стать второй Японией
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Экономисты и бизнес-стратеги восхищались "японским чудом", рассматривая его как модель для стран с формирующимся рынком, включая Китай.

К сожалению, для японцев это чудо длилось недолго. Экономический рост Японии застопорился в 1990-х годах, отставая от американского на три десятилетия из-за лопнувших многочисленных пузырей, роста долгов и ухудшения демографической ситуации — низкого уровня заключения браков и рождаемости, а также увеличения численности населения старше 60 лет. В результате медленного роста экономика Японии так и не догнала экономику США.

Доктор Тенпао Ли, почетный профессор экономики Ниагарского университета, считает, что то же самое может произойти и с экономикой Китая, поскольку параллели с Японией слишком схожи.

С момента своего открытия для остального мира в конце 1970-х годов экономика Китая демонстрировала темпы роста, аналогичные японским, опять же благодаря индустриализации, ориентированной на экспорт, и импорту американских технологий. И сегодня Китай бросил уже вызов Америке. Но как долго он сможет удерживать позиции лидера?

Профессор Ли отмечает, что экономика Китая находится под угрозой "обрушения" демографической пирамиды из-за снижения числа браков и рождаемости, вызванных политикой "одного ребенка" и "пузырем недвижимости" в стране. Молодым людям сложно позволить себе купить жилье, где они могли бы создать семью. Также снижение количества браков и рождаемости может привести к сокращению рабочей силы, появлению большого количества людей пенсионного возраста, повышению заработной платы и усложнению конкуренции китайской продукции с товарами из богатой рабочей силой Юго-Восточной Азии.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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