International Business Times: высокотехнологичные японские туалеты завоевали мировую популярность

В Японии наблюдается рекордный приток туристов.
Теплые сиденья и технологии точного распыления унитазов-биде уже давно норма для Японии. А вот у гостей страны восходящего солнца они вызывают и удивление, и восхищение. Согласно правительственному опросу, высокотехнологичные унитазы-биде есть более чем в 80% домах японцев.
Японская компания TOTO, разработавшая электрические биде, которые, по ее утверждению, вызвали глобальную революцию в устройстве и оснащении унитазов, утверждает, что зарубежные доходы от продажи туалетов выросли примерно вдвое — со 100 миллиардов иен (673 миллиона долларов) в 2012 году.
Высокотехнологичный туалет становится обязательным атрибутом роскошных ванных комнат по всему миру. Сейчас продажи стремительно растут за рубежом.
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