International Business Times: высокотехнологичные японские туалеты завоевали мировую популярность

Высокотехнологичный туалет стал объектом внимания туристов, прибывающих в Японию

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Японии наблюдается рекордный приток туристов.

Фото: pexels.com by Max Rahubovskiy is licensed under public domain

Теплые сиденья и технологии точного распыления унитазов-биде уже давно норма для Японии. А вот у гостей страны восходящего солнца они вызывают и удивление, и восхищение. Согласно правительственному опросу, высокотехнологичные унитазы-биде есть более чем в 80% домах японцев.

Японская компания TOTO, разработавшая электрические биде, которые, по ее утверждению, вызвали глобальную революцию в устройстве и оснащении унитазов, утверждает, что зарубежные доходы от продажи туалетов выросли примерно вдвое — со 100 миллиардов иен (673 миллиона долларов) в 2012 году.

Высокотехнологичный туалет становится обязательным атрибутом роскошных ванных комнат по всему миру. Сейчас продажи стремительно растут за рубежом.