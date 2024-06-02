The Wall Street Journal: Китай вводит экспортный контроль авиационного оборудования

Министерство торговли Китая сообщило об экспортном контроле авиаоборудования с 1 июля

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 июля 2024 года Китай введет экспортный контроль оборудования для авиации.

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Согласно заявлению TechnologyChina, данная мера направлена на укрепление национальной безопасности. Будет осуществляться контроль авиационного оборудования, технологий и программного обеспечения, стоимость которых оценивается в миллиарды долларов.

В совместном заявлении Министерства торговли Китая, таможенного агентства и Центральной военной комиссии говорится, что меры контроля будут применяться к десяткам продуктам, включая авиационные двигатели, газотурбинные двигатели, козырьки шлемов астронавтов и полиэтиленовое волокно, обычно используемое в пуленепробиваемых жилетах, а также к различным технологиям, программному обеспечению и данным, используемым для их разработки.