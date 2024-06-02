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Всем санкциям назло: российская компания «Умалат» - успешный производитель свежих сыров по кавказским и итальянским рецептам

Как российский производитель свежих сыров "Умалат" завоевывал сердца покупателей

1:34
Экономика

Как рассказывает основатель бренда "Умалат" Алексей Мартыненко, Севский молочный завод, что в Брянской области, приобрел по глупости. В 2000-е предприятие обросло долгами, находилось на стадии банкротства. Однако бизнесмен решил его выкупить. Оплатил долги и стал думать, как быть дальше.

Как российский производитель свежих сыров "Умалат" завоевывал сердца покупателей
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

А так как на дворе наступала эпоха санкций, то руководство предприятия посчитало нужным наладить производство свежих рассольных сыров и не прогадало. Такие сыры доступны по цене, и это быстро оборачиваемые продукты.

Сегодня "Умалат" — это предприятие с высокотехнологичным производством, оно оборудовано по последнему слову техники. Во всех цехах — идеальная чистота. А их на заводе несколько: маслоцех, рикоттный, моцарелльный, маскарпонный, а также цех сыров адегейской группы.

Каждый процесс производства отработан до мелочей. Сбои исключены благодаря строгому контролю. У компании есть лаборатория, в которой могут определить все 84 вида антибиотика. Поэтому в производстве используется только молоко высокого качества, которое закупается в крупных хозяйствах других регионов.

Сначала компания производила сыры по кавказским рецептам, а спустя годы начала готовить сыры по итальянским рецептам благодаря сотрудничеству с итальянским консультантом. Сегодня компания развивает новое направление — производство безлактозных сыров.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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