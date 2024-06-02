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Россия и Польша договорились о продолжении транзита казахстанской нефти в Германию по трубопроводу "Дружба"

PERN и "Транснефть" согласовали транзит казахстанской нефти в Германию

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Экономика

Польская компания PERN и российская "Транснефть" достигли соглашения о продолжении транзита казахстанской нефти через трубопровод "Дружба" в Германию.

PERN и "Транснефть" согласовали транзит казахстанской нефти в Германию
Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

Транзит мог прекратиться в июне из-за трудностей с оплатой. "Транснефть" настаивала, чтобы польская сторона оплатила услуги по измерению газа на своей базе в Адамово. Однако в PERN опасались, что такой платеж может нарушить санкционные ограничения. Предполагается, что для оплаты услуг будет привлечена компания из Словакии, чтобы избежать санкционных рисков для всех сторон.

В конце прошлого года Россия и Казахстан заключили договор на поставку нефти в Германию объемом 1,2 миллиона тонн в год.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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