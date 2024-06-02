Стало известно, на что россиянам лучше всего заменить доллары

Россиянам посоветовали обратить внимание на золото

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россиянам следует обратить внимание на золото. Такой совет гражданам дал экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA. RU.

Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур is licensed under Creative Commons CC0

В беседе на YouTube-канале "Закон и порядок" эксперт разъяснил, что в условиях нестабильной экономической ситуации в США, хранение долгосрочных сбережений в долларах становится всё более рискованным.

По прогнозам Хазина, в ближайшие пять лет спрос на американскую валюту может значительно снизиться из-за предстоящего экономического кризиса.

Экономист считает, что золото является более надёжным активом для накоплений на промежуток от 5 до 15 лет, поскольку оно менее подвержено волатильности по сравнению с долларом. Наиболее ликвидной формой золота, по его словам, выступают инвестиционные монеты.