Стало известно, на что россиянам лучше всего заменить доллары

Россиянам следует обратить внимание на золото. Такой совет гражданам дал экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA. RU.
В беседе на YouTube-канале "Закон и порядок" эксперт разъяснил, что в условиях нестабильной экономической ситуации в США, хранение долгосрочных сбережений в долларах становится всё более рискованным.
По прогнозам Хазина, в ближайшие пять лет спрос на американскую валюту может значительно снизиться из-за предстоящего экономического кризиса.
Экономист считает, что золото является более надёжным активом для накоплений на промежуток от 5 до 15 лет, поскольку оно менее подвержено волатильности по сравнению с долларом. Наиболее ликвидной формой золота, по его словам, выступают инвестиционные монеты.
Фиалка - нежное и красивое комнатное растение, которое многие цветоводы-любители выращивают у себя дома. Но мало кто знает, что по народным поверьям, фиалка в доме может оказывать определённое влияние на жизнь его обитателей. Давайте разберёмся, какие приметы и суеверия связаны с этим цветком.