СБП выгоден магазинам, но не вам: что вы теряете при оплате этим способом

Экономист Мери Валишвили: СБП выгоден только магазинам

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Продавцы всё чаще предлагают оплачивать покупки через Систему быстрых платежей (СБП). Сканируешь QR-код — и готово. Потребитель не видит разницы и соглашается, но ему не объясняют детали.

Фото: www.flickr.com by Web Summit is licensed under Creative Commons Attribuzione 2.0 Generico

Что это дает магазину и теряет покупатель, "Секрет фирмы" выяснил у экономиста Мери Валишвили.

За расчеты с банковскими картами магазины платят банкам комиссию (торговый эквайринг) от 1 до 2,5%. При оплате через СБП комиссия ниже — от 0,4 до 0,7%.

Эти комиссии заложены в стоимость товаров, пояснила Валишвили. При оплате через СБП магазин получает больше прибыли за счет снижения расходов на комиссию.

Выгодно ли это покупателю?

Для покупателя всё иначе. Программы лояльности банков зависят от комиссий. Бонусы и кешбек начисляются за счёт эквайринга. При оплате через СБП возможности получать бонусы уменьшаются. Также банки могут брать дополнительную комиссию при оплате через СБП с кредитной карты.

Главный плюс для покупателя — возможность оплатить покупку через смартфон, если забыл карту дома, но для этого нужен интернет.