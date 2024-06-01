Акции компании Трампа рухнули после обвинительного вердикта

После вердикта суда присяжных в Нью-Йорке, признавшего бывшего президента США Дональда Трампа виновным по всем обвинениям в деле о выплатах порнозвезде Сторми Дэниелс, акции его компании Trump Media & Technology Group, управляющей социальной сетью Truth Social упали на десять процентов.
Об этом свидетельствуют данные биржи NASDAQ.
На минимуме стоимость акций достигала 47 долларов. По состоянию на 14:00 по московскому времени цена на премаркете составляла 49,25 доллара, что означает падение на пять процентов.
Признание Трампа виновным не предполагает обязательного тюремного заключения. Приговор бывшему президенту будет объявлен 11 июля, за четыре дня до съезда Республиканской партии, на котором его должны официально выдвинуть в качестве кандидата в президенты.
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