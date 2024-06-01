Акции компании Трампа рухнули после обвинительного вердикта

Акции компании Trump Media & Technology Group рухнули

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

После вердикта суда присяжных в Нью-Йорке, признавшего бывшего президента США Дональда Трампа виновным по всем обвинениям в деле о выплатах порнозвезде Сторми Дэниелс, акции его компании Trump Media & Technology Group, управляющей социальной сетью Truth Social упали на десять процентов.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Об этом свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

На минимуме стоимость акций достигала 47 долларов. По состоянию на 14:00 по московскому времени цена на премаркете составляла 49,25 доллара, что означает падение на пять процентов.

Признание Трампа виновным не предполагает обязательного тюремного заключения. Приговор бывшему президенту будет объявлен 11 июля, за четыре дня до съезда Республиканской партии, на котором его должны официально выдвинуть в качестве кандидата в президенты.