Западные санкции уничтожают итальянский бизнес в России

Итальянский бизнес теряет рынок России

Итальянский бизнес утрачивает позиции на российском рынке из-за западных санкций. Восстановить его уже не получится, поскольку освободившуюся нишу занимают российские предприниматели, а также компании из Китая, Вьетнама и Турции.

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Об этом заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини, сообщает РИА Новости.

По его словам, итальянцы за последние два года "уже потеряли значительную долю" и дальше ситуация будет только ухудшаться. Из-за политической нестабильности итальянские бизнесмены не могут строить долгосрочные планы и вынуждены сокращать свою деятельность. На их место приходят китайские, вьетнамские и турецкие компании, а также представители других стран.

Кроме того, россияне сами начинают развивать свои отрасли экономики, которые ранее зависели от импорта.