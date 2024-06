Западные санкции уничтожают итальянский бизнес в России

Итальянский бизнес утрачивает позиции на российском рынке из-за западных санкций. Восстановить его уже не получится, поскольку освободившуюся нишу занимают российские предприниматели, а также компании из Китая, Вьетнама и Турции.

Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic